Poucos dias após ser anunciado como reforço procedente do Ajax, o norte-americano de 19 anos fez sua estreia com a camisa do Barcelona, neste domingo, no empate em 1 a 1 com o Sevilla.

Confira no vídeo acima o depoimento de Sergiño Dest após a partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol de 2020/21. O lateral afirma que o técnico Ronald Koeman deu muita confiança para sua estreia.