Dest, provável desfalque contra o Elche

Depois de uma sofrida passagem para as oitavas de final da Copa do Rei contra o Cornellà, o Barcelona já se prepara para o seu jogo contra o Elche. Um duelo para o qual, exceto por um milagre, Ronald Koeman não poderá contar com Sergiño Dest.

O jogador foi uma baixa inesperada para o último confronto da Copa por sofrer algum desconforto muscular que vinha sofrendo desde a final da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao, embora a gravidade do mesmo seja desconhecida.

Apesar disso, a sua evolução não convida ao otimismo, visto que o ex-jogador do Ajax não esteve presente no treino da equipe do Barça desta sexta-feira, dia 22 de Janeiro. Com isso, a sua presença no encontro com o Elche está perto de ser descartada.

Isto fará com que Koeman aposte em Mingueza como lateral-direito, já que Sergi Roberto continua de fora, embora sua recuperação esteja indo de vento em popa e o retorno do jogador formado na base esteja cada vez mais perto.

É importante lembrar que Dest, em seu primeiro ano no Camp Nou, tem sido regular nos esquemas de Ronald, acumulando 1.515 minutos em 21 jogos.