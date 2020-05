Destino Barcelona? Bruno Guimarães desconversa: "muito feliz no Lyon"

Bruno Guimarães, ex-Athletico-PR e hoje no Lyon, participou de uma live com a jornalista Mariana Fontes. O volante, que segundo a imprensa espanhola, está sendo monitorado pelo Barcelona, disse estar feliz na França e não pretende ser negociado por agora.

O capitão da seleção olímpica se transferiu para o Lyon no início de 2020, depois de muitas especulações e possibilidade acerca de seu futuro, fruto de uma boa temporada vestindo a camisa do Furacão. Desde que chegou à França, Bruno Guimarães fez apenas seis jogos, mas entre eles estava um de Liga dos Campeões contra a Juventus e, no Campeonato Francês, um clássico com o PSG.

Segundo o volantes, o jogo da Champions lhe deixou tão ansioso que ele mal dormiu na noite anterior. Mas ele também tem boas recordações de sua primeira partida pelo tão famoso campeonato de clubes da Europa: "Foi maneiro demais. Por toda a atmosfera, por ter sido o meu primeiro jogo em Champions, por a gente ter ganho da Juventus. Vai ser um dia que eu não vou esquecer nunca".

E foi justamente depois deste jogo, no qual o brasileiro jogou muito, que ele chamou a atenção de gigantes europeus, como o Barcelona, clube no qual tem sido muito especulado. Segundo o jornal AS, por ter terminado a Ligue 1 fora de competições europeias - o clube está recorrendo quanto a isso, por julgar injusto o término do campeonato sem todas as partidas jogadas -, o Lyon poderia ter a necessidade de vender jogadores, até mesmo os de destaque, como o volante.

Porém o brasileiro não pretende deixar o time francês por ora. "Legal que tenham clubes de olho no meu futebol. Fico feliz por isso, mas acabei de chegar no Lyon, como eu disse eu quero escrever minha história aqui. Estou muito feliz aqui", explicou o volante.

Outras coisa que o jogo contra a Juventus trouxe - na verdade explicitou - foi a saudade para o torcedor athleticano, que pode lembrar um pouco do que seu ex-jogador fazia nos tempos de Arena da Baixada. Mas o carinho da torcida rubro-negra não é unilateral, o volante mostrou ter bastante identificação com o clube que o revelou para o mundo: "Não dá para fechar as portas para nada mas, dando tudo certo por aqui, eu não me vejo vestindo outra camisa a não ser a do Athletico no Brasil, é difícil", disse o volante que, assim como a torcida, se considera um ídolo dentro do clube.