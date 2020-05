A renovação de Casemiro: 9,5 milhões de euros até 2023

Alguns dias atrás, 'Onda Cero' publicou uma informação assegurando que Casemiro já havia acertado com o Real Madrid uma renovação que seria confirmada no final desta temporada.

Nesta quarta-feira, o jornal 'Sport' publicou detalhes desse suposto novo contrato do brasileiro, que passaria de 5,5 milhões de euros líquidos recebidos a cada temporada para um valor próximo a 9,5 milhões.

Assim, a diretoria praticamente dobraria o salário de um jogador vital nos planos de Zidane. O atleta jogou 35 partidas na atual temporada, nas quais marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Com essa prorrogação do contrato até junho de 2023 e essa melhoria nas condições, o Real Madrid recompensaria um jogador que está há sete temporadas dedicando corpo e alma ao gigante do Santiago Bernabéu.