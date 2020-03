Deulofeu passará por cirurgia e perderá o restante da temporada

A temporada chegou ao final para Gerard Deulofeu na partida contra o Liverpool. O Watford confirmou que o atacante precisará passar por uma cirurgia.

O atacante disputava uma bola com Virgil van Dijk na entrada da área, nessa briga por espaço, o joelho do espanhol fez um movimento anti-natural e o camisa '7' caiu no gramado.

O espanhol sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e uma ruptura de menisco. Desta forma, só poderá voltar aos gramados na próxima temporada.