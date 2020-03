Deulofeu saiu de campo de maca, chorando e com uma lesão preocupante

Más notícias para Gerard Deulofeu e o Watford. As imagens de sua lesão na partida contra o Liverpool e a forma com que deixou o campo, dão a entender que é algo grave.

O atacante disputava uma bola com Virgil van Dijk na entrada da área, nessa briga por espaço, o joelho do espanhol fez um movimento anti-natural e o camisa '7' caiu no gramado.

Deulofeu levou as mãos ao rosto, não conseguia se levantar e repetia gestos de muita dor. Rapidamente os maqueiros entraram em campo e levaram o atacante que saia aos prantos.