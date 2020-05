Deyverson não descarta jogar em rivais do Palmeiras

Com anos 29 anos, Deyverson vive seu primeiro ano no Getafe, onde já agrada e move os espanhóis para mantê-lo. Com empréstimo até 30 de junho, tem preço inicial e 5,5 milhões de euros, algo que não estaria no orçamento do clube espanhol.

Diante das incertezas pessoais e do contexto geral do futebol, o jogador concedeu entrevista ao programa 'Aqui Com Benja!' e afirmou que não vê problemas em trocar de clube no Brasil, mesmo que seja para um rival do Palmeiras.

"A gente não sabe o dia de amanhã. Não podemos cuspir para o alto e imaginar que vai cair do lado. Você não sabe se pode cair na sua testa ou não. Eu sou um cara que não descarto clube nenhum. O Corinthians é um grande clube, o São Paulo também. Claro, eu tenho um grande respeito pelo Palmeiras, porque foi o clube que abriu as portas para mim. Mas eu não posso fechar portas em outros clubes também. A gente não sabe o dia de amanhã", disse o atleta.

"Olha o caso do Gabriel (volante), ele jogava no Palmeiras e foi para o Corinthians. Willian jogava no Corinthians e foi para o Palmeiras. O Tchê Tchê jogava no Palmeiras e agora está no São Paulo. Então por que eu vou ser o diferente? Eu não posso ser diferente? Sou ser humano como eles também. Se um dia eu tiver que ir para um clube desses, eu irei, mas respeitando em primeiro lugar o Palmeiras, que abriu as portas para mim no Brasil. É um clube que vou ter um carinho eterno, por tudo que me proporcionou. Foi onde eu ganhei meu primeiro título como profissional. Eu jamais fecharia as portas para Corinthians ou São Paulo. Se um dia tiver que jogar lá, jogaria, respeitando o Palmeiras", concluiu Deyverson.

Recém-chegado, o brasileiro disputou seis partidas, sendo quatro como titular. Deyverson marcou um gol e deu uma assistência.