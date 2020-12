Deyverson, satisfeito depois de derrotar o Eibar

O Alavés conquistou uma vitória mais do que importante sobre o Eibar (2-1). Porém, a equipe de Vitoria-Gasteiz teve que dar a volta por cima depois de sair atrás no placar graças ao gol de Pedro León.

Édgar Méndez e Deyverson foram os encarregados da recuperação. Além disso, o brasileiro marcou seu primeiro gol na volta ao time 'babazorro'. (confira a entrevista exclusiva do BeSoccer com o jogador)

"Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol com o Alavés (nesta temporada). Quando surgia a oportunidade, eu estava lá. O trabalho é de toda a equipe", respondeu.

Por outro lado, Deyverson quis dedicar o gol e a vitória a Ely, que se despediu da temporada depois de romper o ligamento do joelho: "Essa foi para Ely. Ele está no hospital e espero que volte logo e mais forte".

Por fim, o atacante analisou a partida. “Começamos um pouco parados e no final terminamos com 2 a 1. A vitória é boa para a equipe. Agora, é hora de passar o Natal com a família”, concluiu.