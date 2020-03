Deyverson vira 'xodó' no Getafe e clube cogita contratação, diz jornal

Deyverson deixou o Palmeiras com destino ao Getafe, da Espanha, no dia 21 de janeiro. O atacante chegou por empréstimo até junho de 2020, mas deve ficar de vez.

O jogador disputou apenas seis jogos pelo 'Geta' e marcou somente um gol. No entanto, o jornal 'Marca' garante que o clube está encantado com o atacante.

"Sua garra e dedicação, juntamente com sua personalidade extrovertida, fizeram com que ele tivesse destaque no time comandado José Bordalás", diz a publicação.

"Seu gol contra o Ajax e o bom trabalho fora da área fazem com que o Getafe se encante com ele e tenha cada vez mais vontade de exercer a opção de compra", concluiu.

De acordo com a 'Fox Sports' o clube espanhol teria que desembolsar cerca de 5,5 milhões de euros para contar em definitivo com o brasileiro.