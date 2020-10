Mais um recorde para Lewandowski: 10 gols em 5 jogos!

O Bayern de Munique conseguiu mais uma goleada na arrancada da temporada 2020/21. Nesse sábado (24), o time bávaro venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 0 e contou com três gols do artilheiro Robert Lewandowski. Com o feito, o polonês bateu mais um recorde, já que em cinco partidas pelo campeonato alemão ele marcou 10 gols.

Na campanha de 2020/21, Lewandowski teve a melhor temporada de sua carreira. Apenas na Bundesliga, o polonês balançou as redes 34 vezes. Somando todas as competições, os números são ainda mais impressionantes, pois Lewa fez 55 gols em 47 partidas, ou seja, uma média de 1.17 gols por jogo.

Na atual temporada, o camisa 9 já mostra que não quer abaixar o ritmo. Com 10 gols marcados em cinco jogos de Bundesliga, o atacante de 32 anos fez algo que nunca nenhum jogador tinha conseguido no campeonato alemão: alcançar os dois dígitos em cinco jogos.

Lewandowski chegou ao Bayern de Munique em 2014, depois de se destacar com a camisa do rival Borussia Dortmund. De lá para cá, o polonês acumula números expressivos. Ele participou de 297 jogos com o maior campeão alemão, anotou 256 gols e deu 61 assistências.

O artilheiro deve voltar a campo já na terça-feira (27), quando o Bayern de Munique visita o Lokomotiv Moscou, na Rússia, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Na competição continental, o atacante esteve em campo na goleada por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, mas passou em branco e não anotou nenhum gol.