Dez jogadores que mereciam estar na Eurocopa

Adama Traoré

É um 'bicho' pela ponta direita. Uma lesão o privou de uma estreia com a seleção espanhola. Ao que tudo indica, apesar da sua grande temporada, Luis Enrique não deve contar com ele.

Pablo Sarabia

Seus números são impressionantes. Sem sem titular no PSG, tem os mesmos números de gols que Neymar, e somente três menos que Mbappé. Seu nome surge forte na briga por uma vaga na Seleção.

Alexander Isak

Sua temporada pela Real Sociedad é sensacional. Cada vez ganha mais espaço, chegando a deixar Willian José no banco. Finalista da Copa do Rei e autor de 14 gols e três assistências esse ano, mas sem vaga garantida em sua Seleção.

Jack Grealish

Vem despertando paixões dentro e fora do Aston Villa. Mas ainda não teve uma oportunidade com Southgate.

Pedro Neto

Vem chamando atenção no Wolverhampton. Seus dois gols e duas assistências o aproximam de uma convocação por Portugal.

Aymeric Laporte

Aos 25 anos e sendo um dos melhores zagueiros da Europa, ainda não teve a sua chance na Seleção. Seus problemas com as lesões são um grande rival.

Phil Foden

Vai ganhando espaço com Guardiola. E mesmo sendo chamando com frequência para as seleções de base, ainda não fez a sua estreia com a principal.

Ángel

Tem dez gols nessa temporada, oito deles saindo do banco de reservas. É o reserva mais artilheiro das grandes ligas.

Abdoulaye Doucuré

É o pulmão do Watford no meio de campo, mas a concorrência na França é complicada para ele.

Loren Morón

É o quarto jogador das grandes ligas que menos chutes precisa para marcar, só 1,44.