Corinthians registra pior início de Brasileiro jogando na Arena

Caiu em Itaquera já era? A frase que fez sucesso nas arquibancadas da Arena Corinthians nos últimos anos não está fazendo sentido neste início de Campeonato Brasileiro.

Nos sete jogos disputados até aqui na agora batizada Neo Química Arena pela competição, o time alvinegro acumulou duas vitórias (Coritiba e Bahia), quatro empates (Fortaleza, Botafogo, Atlético-GO e Santos) e uma derrota (Palmeiras).

Os dez pontos em 21 disputados representam o pior início de campanha dos paulistas atuando no estádio em jogos do Brasileirão desde a inauguração da Arena, em 2014.

O ano da Copa do Mundo no Brasil inclusive era até aqui o de menor desempenho do Timão nos sete primeiros jogos disputados em Itaquera pelo Brasileirão, com 14 pontos em 21 possíveis. Na ocasião, a equipe ganhou quatro jogos (Inter, Palmeiras, Goiás e Atlético-MG), empatou dois (Bahia e Fluminense) e perdeu um (Figueirense).



Em 2015, ano do hexa, o Timão largou em Itaquera com seis vitórias (Inter, Figueira, Ponte Preta, Athletico-PR, Galo e Vasco) e uma derrota (Palmeiras), somando 18 pontos em 21 possíveis.

Nos dois anos seguintes o desempenho foi ainda melhor, com o Corinthians somando seis vitórias e um empate nos sete primeiros jogos disputados em Itaquera (19 pontos em 21).



Em 2016, o time alvinegro derrotou Ponte Preta, Santos, Coritiba, Botafogo, Santa Cruz e Flamengo e empatou com o Grêmio. Já em 2017, ano do hepta, passou por Santos, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Ponte e empatou com a Chapecoense.

Nos dois últimos anos, por outro lado, o desempenho nos sete primeiros jogos na Arena caiu, com 15 pontos conquistados (ainda assim cinco a mais do que nesta temporada).

Em 2018, o Corinthians venceu Fluminense, Palmeiras, América-MG e Botafogo e empatou com Ceará, Santos e Vitória em casa. No ano seguinte, derrotou Chape, São Paulo, CSA e Bota e empatou com Grêmio, Flamengo e Palmeiras.

O desempenho fraco como mandante mantém o Corinthians próximo da zona da degola do Brasileirão 2020. Após o empate por 1 a 1 com o Santos, nesta quarta-feira, a equipe alvinegra soma apenas 15 pontos após 14 rodadas.

A reação terá que vir como visitante - o Timão visita o Ceará, no dia 11, e o Furacão, no dia 14. O reencontro com a Arena será apenas no dia 18, diante do Flamengo.