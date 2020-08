Dez promessas do Campeonato Francês 2020-21

A Ligue 1 será a primeira das grandes ligas da Europa a dar início a temporada 2020-21, mesmo com a Champions ainda em disputa. Apesar do mercado ainda estar aberto, essas serão algumas das futuras estrelas que ProFootballDB destaca.

Rayan Cherki (Olympique de Lyon)

Tem apenas 17 anos, mas foi o destaque da equipe francesa na Youth League. Tentará se consolidar no time principal nessa temporada 2020-21.

Adil Aouchiche (Saint-Étienne)

Recém-contratado pelo Saint-Étienne, o jovem deixa as categorias de base do PSG para mostrar seu talento no finalista da Copa da Liga.

Amine Gouiri (Nice)

O Nice aposta em mais uma promessa das categorias de base do Olympique de Lyon. Aos 20 anos tentará ganhar o seu espaço.

Benoït Badiashile (Mônaco)

Será a sua terceira temporada no elenco do Mônaco, onde demonstrou ser um zagueiro seguro. Se não se mover no mercado, será uma das atrações da competição francesa.

Eduardo Camavinga (Rennes)

Um dos maiores talentos do futebol na Europa. Equipes de alto nível o desejam, mas ele ficará um ano mais no Rennes.

Ludovic Blas (Nantes)

Tem apenas 21 anos e já disputou 127 jogos na Ligue 1. O Nantes o contratou na última temporada e chegou marcando sete gols.

Axel Disasi (Mônaco)

Após boas temporadas no Stade de Reims, o Mônaco o contratou. Será a segundo experiência do zagueiro na elite.

Boubacar Kamara (Olympique de Marsella)

Nascido e criado na base do Olympìque de Marsella, o zagueiro já teve importância na temporada 2019-20. Dará um passo além ao disputar a Champions.

Wuilker Fariñez (Lens)

O goleiro é uma das grandes apostas do futebol sul-americano e essa sera a sua primeira experiência no Velho Continente.

Jonathan David (Lille)

O Lille vendeu Osimhen e ocupou o espaço deixado com David, jogador procedente do Gent. É bom ficar de olho no canadense.