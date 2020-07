Dez técnicos importantes da Europa que estão sem equipe!

Sylvinho

Após ajudar Tite na Seleção Brasileira, chegou a oportunidade de comandar o Olympique de Lyon na temporada 2019-20. Após enfileirar sete jogos sem vencer, foi demitido.

Luciano Spalletti

Com ampla experiência na Europa, sobretudo no futebol italiano. Sua última etapa foi na Inter de Milão. Ele foi demitido na temporada 2018-19 apesar de ter conseguido vaga para a Champions League.

Marcelino García Toral

Ele teve sua época de ouro no Valencia, com o qual chegou na Copa del Rey. Em setembro de 2019, saiu do banco 'che' após se desentender com a diretoria.

Marco Giampaolo

Bastante experiência no futebol italiano que valeu para colocá-lo no comando do Milan na temporada passada. Após uma arrancada ruim na 2019-20, o clube preferiu rescindir o contrato.

Robert Moreno

Ex-técnico da Seleção da Espanha que encontrou em Monaco a oportunidade que esperava. Não foi bem no Principado. Terminou na nona posição e a entidade o demitiu em julho de 2020.

Leonardo Jardim

Outro ex-Monaco. A Liga Portuguesa lhe deu experiência antes de comandar a equipe da Ligue 1. Ele chegou a soar para comandar o Flamengo, mas por enquanto é apenas rumor.

Laurent Blanc

Ele comandou a Seleção da França e também o PSG, com o qual ganhou tudo menos a Champions. Não treina desde junho de 2016.

Mauricio Pochettino

Espanyol e Southampton viram o início do Pochettino treinador. Com o Tottenham, ele chegou na final da Champions em 2019, mas um mau início de temporada na Premier 2019/20 o impediu de continuar na equipe 'spur'.

Massimiliano Allegri

Uma autoridade em Turim. Comandou a Juventus por cinco anos. Soou para chegar no Real Madrid antes da volta de Zidane, mas não se materializou.

Ernesto Valverde

O 'Txingurri' coroou sua temporada na Espanha com uma longa temporada no Barcelona. Como treinador do Barça, conquistou duas ligas antes de ser substituído por Quique Setién.