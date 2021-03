Di María aceitou uma redução salarial para renovar com o PSG

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo de renovação com uma das suas grandes estrelas. Di Maria assinou um novo contrato válido até 2022 e com a opção ampliação por uma temporada mais.

O 'Fideo', peça chave no vestiário, soma 248 partidas, 87 gols e 96 assistências no Parque dos Príncipes por isso o acordo representa tanto para jogador, clube e torcida.

De acordo com o jornal 'L'Équipe', o atacante argentino também deixou claro o seu compromisso com o clube ao assinar o novo contrato com condições salariais inferiores ao anterior.

A citada fonte aponta que Di Maria já não receberá os 13 milhões por temporada que recebia antes, porque teria aceitado uma redução diante das dificuldades financeiras da equipe.