Di María brilha com duas assistências pelo PSG contra o Man United. DUGOUT

Relembre as duas assistências de Ángel Di María na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Manchester United em Old Trafford, válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2018/19. Os gols foram marcados por Kimpembe e Mbappé.