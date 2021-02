Di María comemorou como um louco os gols do PSG

O PSG chegava a Barcelona com muitas dúvidas depois de perder nomes importantes como Di María e Neymar, que acompanharam a partida desde suas casas.

Em relação ao argentino, Jorgelina Cardoso, sua esposa, publicou nas redes sociais como o 'Fideo' celebrou cada um dos gols do Paris Saint-Germain.

Apesar de ainda sofrer com uma lesão no quadriceps da perna direita, Di María festejou até não querer mais a medida que as bolas iam entrando nas redes de Ter Stegen.

O principal objetivo do atacante é estar dentro de campo na partida de volta das oitavas de final da Champions, no Parque dos Príncipes.