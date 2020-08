Di María e sua profunda relação com Lisboa

O PSG enfrenta um jogo mais do que importante. Um jogo para ficar eternizado. O clube francês está a 90 minutos de ser campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

Todos na equipe sabem o que isso significa, mas não os deixa mais nervosos. Ángel Di María, de fato, estava muito confiante nas possibilidades que eles têm.

"Ganhar a primeira aqui seria algo inesquecível para mim pessoalmente, porque vim para conquistá-lo", disse o argentino ao site da UEFA, em entrevista antes do confronto.

Embora esteja confiante para a noite de domingo, ele não subestima o potencial do Bayern: "Eles têm jogadores com muita experiência, que ganharam Copas do Mundo, que jogam em um nível muito alto".

Por outro lado, Lisboa tem magia para o 'Fideo'. "Fiquei muito feliz durante três anos e aqui ganhei a Liga dos Campeões com o Real Madrid", recordou o jogador sobre a passagem pelo Benfica.