"Di María? Ele não jogou merd* nenhuma aqui"

Ele passou uma temporada na equipe do Manchester United após seu tempo no Real Madrid. Di María não brilhou no clube inglês e partiu, para o deleite de sua parceira Jorgelina Cardoso.

Precisamente as palavras da esposa do argentino causaram rebuliço. Cardoso criticou a passagem do jogador pela Inglaterra e até pediu que ele não aceitasse nenhuma oferta daquele país.

"Tudo o que eu diria é que, de tempos em tempos, ouvimos essas histórias de um jogador que jogou tão mal. Foi horrível e tínhamos grandes expectativas e entusiasmo quando ele veio ao clube pensando que estávamos contratando um jogador de destaque", disse Gary Neville ao 'Sky Sports'.

"Di María não jogou merd* nenhuma aqui". O que você precisa fazer é olhar para Sergio Agüero, seu compatriota, ou Pablo Zabaleta, que deixou o Manchester bem e não teve pressa de sair", acrescentou.