Dia D para o futuro da Serie A

O mundo do futebol olha para a Itália, que está perto de decidir o que vai acontecer com a temporada. Enquanto países como Espanha e Alemanha parecem estar se aproximando da retomada, na Itália há um conflito entre governo, federação e liga.

As duas últimas sustentam que o futebol deve ser retomado em breve, mas é a Federação quem apresenta mais argumentos a favor da volta do esporte.

Muito mais ponderada tem sido a liga, que reconheceu que não seria um drama encerrar esta campanha: "Estamos abertos ao diálogo construtivo. É um momento tremendo e, unidos, podemos sair disso. Obviamente, a Serie A quer os jogos novamente. Se não puder, aceitaremos as decisões do governo".

Gabriele Gravina, presidente da FIGC, foi muito mais firme em sua posição: "Jamais assinei o encerramento do campeonato, porque isso significaria a morte do nosso futebol".

Enquanto isso, o governo deu a entender nesta quinta-feira que as competições podem ser canceladas se não houver acordo sobre como deve ser o retorno. "Se um acordo for alcançado, o treinamento poderá ser retomado e isso poderá ter efeitos positivos no retorno das competições. Caso contrário, o governo anunciará o fechamento final", disse Vincenzo Spadafora, ministro de Esportes.

Uma reunião entre os clubes acontece nesta sexta-feira, na qual, segundo o jornal 'AS', todos devem tirar se posicionar. A publicação insistiu que a ideia de dar a temporada por concluída ganhou força com as palavras do ministro.