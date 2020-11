Dia da Consciência Negra une clubes brasileiros

Em meio a notícias trágicas no país da miscigenação, com destaque para a morte por espancamento de João Beto em um supermercado de Porto Alegre, a onda de manifestações contra o racismo ganharam força no Brasil.

Nesta sexta-feira, Dia da Consciência Negra, já seria o dia de um posicionamento especial contra o preconceito racial. Com o clima de revolta latente, os clubes brasileiros mais uma vez se posicionaram pela luta em busca de igualdade.

Confira abaixo uma série de publicações compartilhadas pelas equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que usaram as redes sociais para reforçar a mensagem contra o racismo.