Día histórico na Bundesliga: primeiro jogo sem público

O jogo desta quarta-feira na Bundesliga, entre o Borussia Mönchengladbach e o Köln, será disputado com portões fechados. É a primeira vez na história do campeonato que não haverá torcida em uma partida. Trata-se de uma medida preventiva contra a propagação do coronavírus. Na Alemanha, 1.139 casos foram confirmados, segundo as autoridades locais.