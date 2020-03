Diakhaby cometeu dois pênaltis e foi substituído no intervalo

Diakhaby foi o protagonista de Valencia-Atalanta, em um primeiro tempo para se esquecer. O zagueiro francês cometeu dois pênaltis a favor da equipe italiana e foi substituído no intervalo.

A partida não tinha nem chegado aos dois minutos de jogo quando Ilicic subiu pela direita, cortou para a área e foi derrubado por Diakhaby. Hategan marcou após uma breve revisão do VAR e Ilicic não desperdiçou.

Rodrigo marcou e aumentou as esperanças do Valencia, porém, pouco tempo antes do intervalo, Diakhaby cometeu um novo pênalti, desta vez com a mão, em uma nova jogada de Ilicic. O VAR voltou a ser decisivo.

O atacante esloveno, assim como a cobrança anterior, superou Cillessen e marcou o 2-1 levando a partida com vantagem para o descanso. Durante o intervalo, Celades deixou Diakhaby no banco e mandou Guedes em seu lugar, com o objetivo de conseguir a virada.