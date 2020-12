Dias e horários das semifinais da Libertadores

Ano novo, vida nova? Não na temporada 2020 do futebol brasileiro e sul-americano. Nesta sexta-feira (18), a Conmebol divulgou detalhes dos jogos de Palmeiras e Santos nas semifinais da Copa Libertadores. Enquanto o Verdão já sabe que enfrentará o River Plate, o Peixe espera pelo vencedor de Racing x Boca Juniors - com vantagem no primeiro jogo para a equipe de Avellaneda.

Como normalmente acontece nessa fase do torneio, as partidas serão disputadas no meio de semana. Desta maneira, ambas as equipes terão que ter seus jogos da 28ª rodada do Brasileirão remarcados - e o time da capital receberia o Corinthians no Allianz Parque para essa rodada.

Confira as datas e horários das partidas de Palmeiras x River Plate e Santos x Racing/Boca nas semifinais da Copa Libertadores!

Datas e horários das partidas

05/01: River Plate x Palmeiras (às 21h30, de Brasília) - Monumental de Nuñez, Buenos Aires, ARG

(às 21h30, de Brasília) - Monumental de Nuñez, Buenos Aires, ARG 12/01: Palmeiras x River Plate (às 21h30, de Brasília) - Allianz Parque, São Paulo, BRA

Ambas as partidas entre River Plate x Palmeiras, talvez o duelo mais antecipado entre as possíveis semifinais, dada a força dos elencos dos clubes, acontecerão na terça-feira, no horário nobre.

Vale citar que está marcado para o sábado dia 2, dois dias antes do primeiro jogo da semifinal, o duelo entre River Plate x Boca Juniors pela Copa de la Liga Profesional, a competição que vai "substituindo" a Copa de la Superliga Argentina. Ainda não se sabe se a AFA irá remarcar o confronto ou se os "Millonarios" terão que realizar uma verdadeira maratona na semana.

06/01: Boca Juniors ou Racing x Santos (às 19h15, de Brasília) - a definir, ARG

(às 19h15, de Brasília) - a definir, ARG 13/01: Santos x Boca Juniors ou Racing (às 19h15, de Brasília) - Vila Belmiro, São Paulo, BRA

Assim como o Palmeiras, o Santos irá decidir a classificação em casa, no "alçapão", independente de quem for o classificado entre Boca Juniors ou Racing. Ambas as partidas acontecerão na quarta-feira, no primeiro horário da noite.