"Resenha", "perna", "mascarado" : conheça as gírias do mundo do futebol

O futebol é um grande recorte de nossa sociedade, com suas características e peculiaridades próprias. Uma das mais marcantes delas é o vocabulário do futebol, quase como um idoma, com suas gírias e expressões. Com certeza todo fã do futebol já escutou algumas delas, no entanto, podem variar de região para região.

- "Deitar", "minha cama": quando um jogador é muito habilidoso e se destaca dentro das quatro linhas.

- "Liso": aquele jogador bom de drible e muito veloz, praticamente impossível de marcar.

- "Mascarado": é aquele jogador que se acha, mas que não entrega tanto dentro de campo; superestimado.

- "Migué": aquela desculpa esfarrapada que os jogadores dão.

- "Parça", "pai": é como alguns jogadores se chamam entre eles, seria uma outra forma de dizer "amigo". Uma expressão que ficou famosa graças aos parças do Neymar.

- "Perna": seria aquele jogador marrento, que se acha muito, mala. Essa palavra ganhou ainda mais notoriedade graças a Fernando Diniz e Tchê Tchê.

- "Pipoqueiro": aquele jogador que não aparece nos momentos mais importantes, quando a equipe mais precisa dele.

- "Resenha": uma conversa, bate-papo, brincadeira com os amigos.