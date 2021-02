Diego Alves participou de menos da metade dos jogos do Flamengo na temporada

Sonhando com o título, o Flamengo encara importante duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira (04), pelo Campeonato Brasileiro. O time Rubro-Negro terá novamente Hugo Souza entre os titulares, já que Diego Alves teve lesão confirmada e pode perder o restante do torneio nacional.

Isso, no entanto, não é novidade no Flamengo, pelo menos nesta temporada. De 61 jogos do time principal, Diego Alves entrou em campo em apenas 29. Os números se tornam ainda mais impressionantes se falarmos apenas do Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, Hugo Souza fez 18 jogos e esteve em campo por 1558 minutos. O camisa 1, por sua vez, fez 10 jogos e somou apenas 839 minutos.

A ausência de Diego Alves é sentida por Rogério Ceni, que aprova a liderança do goleiro dentro da equipe e sua saída de bola, principalmente com os pés, fundamento que Hugo Souza ainda precisa aprimorar e ganhar mais confiança.

Apesar disso, o garoto vem dando conta do recado e tendo participação decisiva. Segundo dados da Opta Sports, embora Diego Alves sofra menos gols por jogo (1,1 a 1,3), Hugo Souza é mais acionado para fazer defesas (3 de Neneca contra 2,4 do veterano). No total, Hugo fez 54 defesas e sofreu 23 gols em comparação a 24 intervenções e 11 tentos sofridos, respectivamente, por Diego.

AS LESÕES DE DIEGO ALVES

No final de agosto, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, Diego Alves sofreu uma lesão no tendão do ombro esquerdo. Dias depois, o arqueiro testou positivo para a Covid-19. Enquanto se recuperava da lesão, no dia 14 de outubro, torceu o joelho esquerdo.

Diego só voltaria a campo no dia 11 de novembro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, pelo longo período de inatividade, sentiu caimbras e foi substituído. Hugo Souza foi acionado e teve um lance infeliz. Ao tentar dominar uma bola, perdeu a disouta com Brenner e sofreu o gol que sacramentou a derrota do Flamengo no Maracanã para o São Paulo.

No dia 20 de dezembro, Diego Alves voltou a sofrer com lesões, desta vez na coxa direita. Ele ficou de fora do time por sete rodadas. O retorno aconteceu na última segunda-feira (1) contra o Sport. Durante a partida, sentiu dores e precisou ser substituído.

Na última quarta-feira (03), o Flamengo informou que o atleta teve novamente uma lesão muscular na coxa direita e deve ficar, ao menos, três semanas afastado dos gramados.