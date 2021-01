Diego Carlos, positivo para COVID-19

O Sevilla comunicou na tarde desta segunda-feira que detectou um caso positivo de coronavírus em seu elenco. Trata-se do zagueiro Diego Carlos.

O jogador testou um positivo inconclusivo no domingo, por isso todos os jogadores repetiram os testes nesta segunda-feira. Com a obtenção dos resultados, o contágio do brasileiro foi confirmado.

O zagueiro já está isolado em casa e sua saúde é boa, pois ele é assintomático. O Sevilla teve que atrasar a hora do primeiro treino da semana.

Além disso, a equipe andaluza decidiu adiar a viagem a Vitória para a manhã de terça-feira, dia da própria partida. A bola vai rolar às 21h30.

“Diego Carlos testou positivo para covid-19 nos testes pelos quais os integrantes da primeira equipe passaram pela manhã desta segunda-feira. O jogador brasileiro deu positivo inconclusivo nos testes de domingo, fazendo com que que, cumprindo o protocolo, nesta segunda-feira os testes fossem repetidos em todos os componentes do elenco, com todos resultados negativos, exceto o do zagueiro sul-americano, que está assintomático e já está isolado em casa”, explicou o Sevilla em seu comunicado.

Com isso, Lopetegui perde um de seus pilares, já que Diego Carlos disputou 25 partidas até a presente data, todas como titular, tornando-se mais do que um fixo para o treinador.