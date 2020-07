Diego Costa abre o placar... para o Barcelona!

O Barcelona fo o primeiro a marcar no grande jogo da rodada contra o Atlético de Madrid. Não é de se surpreender, mas o autor do gol sim, já que o 1 a 0 ocorreu em um lance de azar de Diego Costa após escanteio cobrado por Messi.

Pura ironia, já que é precisamente em escanteio que a equipe de Simeone se destaca.

Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Leo Messi cobrou o escanteio, Sergio Busquets tentou cabecear e a bola acabou no gol de Oblak. Em um instante, parecia que o meia do Barça havia marcado.

No entanto, os replays mostraram que havia sido gol contra de Diego Costa. A bola passou por baixo das suas pernas e, embora ele tentasse tirá-la, ela bateu na parte interna da sua coxa e enganou Oblak o suficiente para acabar no fundo do gol.