Diego Costa deixa claro: "Não quero ser um peso para o clube"

O atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa, ficou surpreso com o fato de uma equipe como o Barcelona ter "deixado escapar" um atacante como o uruguaio Luis Suárez, que na estreia como rojiblanco marcou dois gols e deu uma assistência na vitória contra o Granada por 6-1.

“Temos um jogador como o Luís que felizmente deixou o Barça. Não sei como uma equipe assim o deixa sair, mas no final é muito bom para nós, nos ajuda muito com gols e no vestiário pelo seu espírito guerreiro, pela sua vontade de ganhar, de conquistar títulos", disse Costa em declarações ao 'Movistar LaLiga' após o duelo.

Costa, autor do primeiro gol dos seis que o Atlético marcou esta tarde no Metropolitano, antecipou que o uruguaio vai ajudar muito o time na busca por títulos.

"Vai nos ajudar muito, espero que possamos dar um título aos fãs. Não será fácil, temos que continuar jogo a jogo e ver se temos sorte", acrescentou.

O atacante hispano-brasileiro lembrou que nas demais campanhas em que o Atlético conquistou títulos, consegui com grandes opções no banco.

"Nas temporadas em que conquistamos títulos sempre tivemos grandes jogadores: Villa, Adrián, Raúl Garcia... É muito importante. Hoje saíram três jogadores importantes e entraram outros três que poderiam jogar em qualquer outra equipe", disse.

"É importante que as pessoas ganhem confiança, que haja uma competição justa entre nós. Somos companheiros de equipe e tem que haver um bom clima no vestiário, mas temos que competir", acrescentou Diego Costa, que foi o jogador substituto para dar lugar a Suárez em esta estreia do Atlético na LaLiga.

Relativamente ao seu futuro e à sua situação pessoal, Diego Costa indicou que não quer ser "um peso para o clube". "Estou à disposição do clube para uma transferência ou rescisão. Se eu continuar, vou lutar e continuar lutando".