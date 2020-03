Diego Costa é criticado por piada sobre coronavírus

O coronavírus Covid-19 atinge cada vez mais o mundo do esporte. Campeonatos seguem sendo paralisados e partidas são adiadas ou disputadas com portões fechados ao redor do mundo. E justamente quando a doença atinge tais níveis de preocupação, Diego Costa resolve fazer uma brincadeira de mau gosto com o tema.

Após a partida entre Liverpool e Atlético de Madrid, em Anfield e com a presença de torcedores, pelas oitavas de final da Champions League, o atacante saiu da zona mista e, para não dar entrevistas, passou pelos jornalistas simulando estar tossindo, em alusão ao coronavírus.

“Eu não posso (dar entrevistas). Parece que eles não deixam”, disse o camisa 19 tossindo e com um largo sorriso no rosto.

Diego Costa não quis falar com os repórteres por conta do lance em que foi substituído por Diego Simeone, no segundo tempo. Ao sair de campo, o atacante não escondeu sua insatisfação e saiu xingando bastante o técnico argentino.

Porém, o comandante do Atlético mostrou estar certo na substituição. No lugar do camisa 19 entrou Marcos Llorente, autor dos dois gols que deram a vitória aos espanhóis na prorrogação.