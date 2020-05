Diego Costa no Galatasaray?

O diário esportivo 'Fotomac' publicou uma informação que garante o interesse do Galatasary no atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa.

Ao que tudo indica, os turcos querem o hispano-brasileiro no comando do seu ataque na próxima temporada. Um jogador que tem 78 gols em 198 partidas oficiais com os 'rojiblancos'.

A citada fonte menciona que uma empresa com sede em Dublin, a Polaris Sports, propôs a contratação de Costa ao Galatasaray para que Radamel Falcao posse assinar com o futebol árabe.

A publicação assegura que o atacante de 31 anos, ex-jogador do Chelsea, está convencido a deixar o Wanda Metropolitano, mas o destino teria que ser um clube em que possa continuar disputando a Champions.