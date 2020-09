Diego Costa responde à contratação de Suárez com gol

A saída de Álvaro Morata e a chegada de Luis Suárez, tudo nesta semana, deixaram Diego Costa como o principal candidato a ocupar a posição de '9' frente ao Granada. E o hispano-brasileiro aproveitou sua oportunidade com o uruguaio no banco.

Diego Costa, aos nove minutos de jogo, abriu a conta do Atlético de Madrid nesta temporada com um gol típico de um centroavante puro, de cabeça e dentro da área.

A jogada foi protagonizada por Ángel Correa na lateral direita. O argentino, criticado por muitos, mas idolatrado por Simeone, conseguiu um cruzamento na medida para seu colega, que estava no meio da área.

Foi aí que Diego Costa apareceu para mostrar seu oportunismo e superar o goleiro Rui Silva. A cabeçada forte foi o modo de dar as 'boas-vindas' a Suárez, mostrando, também a Simeone, que o ex do Barcelona terá de superá-lo para ser titular.