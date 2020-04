Diego Costa revela por que trocou de time na infância

Diego Costa já havia revelado que o Palmeiras era seu time de infância, mas só veio à tona agora que o rival Corinthians era seu time antes de torcer para o time do Palestra Itália.

"Na época boa do Palmeiras, não tinha como. Edmundo eu gostava demais na época do Palmeiras. Evair… só jogadorzaço! Mas vou ser bem sincero, antes de ser palmeirense eu torcia para o Corinthians. Então o Palmeiras veio para a fase boa e eu virei palmeirense). É que eu gostava muito do Viola antes", revelou em entrevista a 'ESPN'.

Aos 31 anos, ele não descarta a possibilidade de voltar ao Brasil, mas pondera: "Voltando para o Brasil, o pessoal vai esperar muito. Para poder jogar no Brasil, tenho que ver se tenho condições de voltar. Porque você jogar lá é pegar uma pressão boba. Tudo que você conquistou aqui, o brasileiro não tem esse negócio, xinga mesmo. Então, tem que pegar uma proposta boa e um time bom".

"Algo que me faltaria é jogar no Brasil, mas a questão é como seria. Porque aqui você tem pelo menos um pouco de respeito, ninguém chega no treino te xingando. Futebol é só um trabalho normal, tem dias bons e ruins. Envolve muito a cabeça, um jogador bom sem confiança é um jogador normal e ruim. No Brasil, o time fica em uma fase ruim e pegam os nomes fortes", concluiu Diego Costa.