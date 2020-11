Diego Costa, tendência contra o Barcelona no lugar de Suárez

Luis Suárez voltou a dar positivo em teste para Covid-19 feito com a seleção do Uruguai e tem cada vez menos chances de estar em campo no próximo sábado, já que precisa ter resultado negativo antes do jogo do Campeonato Espanhol.

Recuperado após um mês da lesão muscular sofrida diante do Celta de Vigo, Diego Costa é o grande candidato a ser titular no ataque do time de Simeone contra o Barcelona.

Segundo 'Marca', a ideia é intensificar os treinos nesta semana para que esteja em condições de participar da partida em casa e tentar se aproximar da primeira posição. Vitolo e Savic, também vindos de lesão, trabalham para tentar voltar.

Com 17 pontos, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da tabela do Campeonato Espanhol a três pontos da Real Sociedad, atual líder. O Barcelona, com dois jogos atrasados, aparece em oitavo e soma onze pontos.