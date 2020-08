Diego Costa volta ao grupo; Thomas segue sendo dúvida

Na próxima quinta-feira, o Atlético de Madrid volta a campo para retomar sua briga pela conquista da Champions League. A partida contra o RB Leipzig terá um importante reforço para Simeone.

O técnico argentino contará com o retorno de Diego Costa, que voltou a trabalhar com o grupo neste sábado após encerrar seus trabalhos individuais de recuperação física.

Por outro lado, o time ainda corre o risco de ter as ausências de Thomas Partey e Sime Vrsaljko para o jogo pelas quartas de final da Champions League. A dupla continua em tratamento de suas respectivas lesões.

Partey vem sendo desfalque há três semanas por causa de um problema muscular sofrido em 19 de julho, no último jogo do Campeonato Espanhol. Vrsaljko, por sua vez, realizou uma artroscopia no joelho esquerdo e ficou de fora dos últimos onze jogos.

Motivos de precaução levaram Renan Lodi a se exercitar separadamente, assim como Kieran Trippier e Mario Hermoso fizeram pelo segundo dia consecutivo. No entanto, os três estarão disponíveis para a partida contra os alemães.