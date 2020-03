Diego Costa voltou a LaLiga quase quatro meses depois

No dia 10 de novembro de 2019, Diego Costa disputou seus últimos minutos de Liga contra o Espanyol... e no geral, antes de sofrer com uma hérnia de disco pela qual teve que passar por cirurgia e ficar três meses parado.

112 dias depois, quase quatro meses desde a lesão, Diego Costa reapareceu na competição doméstica justamente contra o Espanyol. Ele já tinha entrado em campo pela Champions contra o Liverpool, mas agora foi a vez de reestrear pela LaLiga.

Os 'colchoneros' ficaram no empate contra o time de Abelardo, que complicou as coisas no RCDE Stadium. Com o objetivo de ganhar mais poder de fogo no ataque, Simeone colocou Costa em campo aos 63 minutos no lugar de Álvaro Morata.

"Não seria justa só falar dele. Está de volta depois de uma longa lesão. Temos que administrar as opções que nós temos, como Carrasco e João Félix", disse o treinador argentino.

O retorno do híspano-brasileiro é uma grande notícia para Simeone, que recupera o seu camisa '9'.