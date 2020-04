VÍDEO: Diego destaca o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo

O contrato do técnico Jorge Jesus com o Flamengo termina em junho. Diante disso, a diretoria e o treinador discutem a renovação, que tem como principal entrave a parte financeira.

Recentemente, o presidente Rodolfo Landim confirmou, em entrevista ao canal Fox Sports, que a pedida do português está além da capacidade do clube. No entanto, ele demonstra ter otimismo pela ampliação do vínculo.

O treinador e parte da sua comissão técnica ainda não sabem quando retornam de Portugal. Enquanto o comandante não volta de seu país e a bola segue parada, os jogadores permanecem em casa. Diego aproveitou a quarentena para destacar o trabalho do seu treinador.