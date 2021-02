"Diego não queria viver, não se deixava ajudar"

O ano de 2020 ficará para sempre gravado na memória dos argentinos por conta da morte de Diego Armando Maradona. Meses depois, Johnny Espósito, sobrinho de 'Dieguito', passou por 'Vino para Vos' de 'KZO' e contou como a perda de Diego foi para ele.

Aquele 25 de novembro foi fatal para o astro argentino, mas também para toda a sua família. Johnny Espósito, emocionado, contou como foram os dias anteriores.

“No dia 24 ele estava bem, mas não queria viver, não se deixava ajudar. Não sei por que ele não lutou como sempre fazia. Acho que pode ter sido porque ele não conseguia chutar uma bola", disse.

“No dia 24 fizemos o que fazíamos todos os dias: ver televisão, ver futebol, beber chimarrão e só. Senti que ele não queria mais. Por exemplo, o fato de 'vamos sair para passear no pátio 'e que ele diga não... é porque não queria mais”, acrescentou Esposito em sua explicação.

A família tentou fazer com que ele lutasse até o último momento: “Tentei animar, mas quando ele disse 'já vivi 60 anos e me privei de muitas coisas, não quero continuar assim'. Não sei o que senti, mas descobri que era o último dia, teria ficado com ele", concluiu.