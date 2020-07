Após testes físicos e fisiológicos e com todos os 30 jogadores do elenco à disposição do técnico Jesualdo Ferreira, o Santos encerrou sua primeira semana com treinos com bola, seguindo a determinação do governo estadual.

Confira no vídeo uma entrevista com Diego Pituca. O jogador comemorou o retorno às atividades no CT Rei Pelé.