Os números e melhores campanhas de Pituca no Santos

Coringa do meio de campo do Santos nos últimos anos, Diego Pituca passou por momentos bons e ruins com a camisa do Peixe, mas se despede nesta segunda-feira (1), em direção ao Japão, como um dos grandes destaques da campanha que levou o clube da Vila Belmiro ao vice-campeonato da Libertadores de 2020.

Dono de uma história incomum, o atleta rodou por vários times do interior paulista, sem tanto destaque, até chegar ao Botafogo-SP. Por lá, se tornou fundamental para o título da Série D em 2015, e brilhou pela versatilidade. Assim, mesmo atuando na Série C, chamou atenção da equipe da baixada santista, que o contratou para o time B, na disputa da Copa Paulista de 2017.

Nos últimos tempos, várias equipes ficaram marcadas pelos seus "times de aspirantes", que pouco revelam jogadores e só servem para inflar a folha salarial. O Corinthians, por exemplo, tem um elenco sub-23 com mais de 30 atletas, incluindo alguns com quase 30 anos. Diego Pituca, porém, contrariou essa estatística, conseguiu ir bem no "Santos B" e chamou a atenção de Jair Ventura para 2018.

Rapidamente, o meio-campista começou a ganhar espaço no Peixe e se tornou uma das peças fundamentais para o time seguir sendo competitivo nas temporadas. Por mais que não tenha conquistado títulos, o atleta fez parte da equipe que foi vice-campeã brasileira em 2019, bem como também ficou em segundo lugar na Libertadores de 2020 - com direito a gol decisivo na semifinal contra o Boca Juniors.

É com essa importância que, pouco mais de três anos ser contratado - e quase deixar o futebol antes de chegar ao Santos -, Diego Pituca se despediu dos companheiros de equipe no CT Rei Pelé e irá fazer o "pé de meia" no Kashima Antlers, do Japão. O Peixe receberá cerca de R$ 8 milhões pela venda do meio-campista de 28 anos.

Em seu vídeo de despedida, publicado pela Santos TV, Pituca prometeu voltar um dia e chamou o Santos de "clube do coração". Nada mal para um jogador que chegou apenas para cumprir elenco no time B que iria disputar a Copa Paulista.

Estatísticas de Diego Pituca pelo Santos

151 Jogos

67 vitórias

43 empates

41 derrotas

8 gols

33 cartões amarelos

0 cartões vermelhos

Campanhas de destaque de Diego Pituca pelo Santos