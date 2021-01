Diego Pituca viveu uma tarde especial no CT Rei Pelé. O meia completou 150 jogos com a camisa do Santos FC no empate em 0 a 0 com o Boca Juniors, em La Bombonera, pelo duelo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. E por conta da expressiva marca, o santista recebeu uma homenagem inesquecível.

Confira no vídeo acima a homenagem do Santos a Diego Pituca!