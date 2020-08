Diego Ribas renova contrato com o Flamengo

Meio-campista assinou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o Flamengo por mais um ano e celebrou o acordo.

''Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito pra mim, de continuar vestindo o Manto Sagrado. Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente'', disse em declarações ao site do Flamengo.