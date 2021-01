Simeone pode deixar o Atleti no final desta temporada?

Líder de La Liga, jogando um futebol competitivo e apresentando cada vez mais opções ofensivas. Contando com um Luis Suárez ainda inspirado na missão de marcar gols. O Atlético de Madrid versão 2021-22 vinha inspirando confiança em sua torcida, sendo na opinião de muitos até mesmo favorito ao título espanhol. Por isso, a eliminação na Copa do Rei frente ao modestíssimo Cornella, das mais baixas divisões do futebol espanhol, abalou um pouco as estruturas deste otimismo colchonero.

Logo após a derrota por 1 a 0, o técnico Diego Simeone deixou a torcida ainda mais apreensiva ao dizer o seguinte: “Vamos precisar buscar soluções caso ainda estivermos aqui no ano que vem”.

A mínima possibilidade de ter colocado em aberto alguma chance de não seguir no Atleti, que surgiu no discurso em condicional, motivou o pânico dos torcedores, que já amavam o argentino pelo seu legado como jogador e redobraram este sentimento desde que El Cholo voltou ao clube, em 2011, para ser técnico. Mas a condicionante posta pelo treinador parece ter sido mesmo uma leve derrapada na forma de se comunicar ou, segundo acredita parte da imprensa espanhola, para blindar seus jogadores após uma de suas derroas mais doloridas.

Simeone tem contrato com o Atlético de Madrid até 2022 e pode até manter o discurso do “jogo a jogo”, receita que o ajudou a conquistar mais de 300 vitórias e a se transformar no técnico com mais títulos conquistados pelo Atleti, deixando sempre aberto as eventualidades do futebol – para o bem ou para o mal. Mas o torcedor colchonero tem motivos para voltar a ficar mais tranquilo. A tendência é que El Cholo não apenas siga no Wanda Metropolitano, como possa ficar até mais tempo.

De acordo com notícias da imprensa espanhola, Diego Simeone já negocia com o clube uma renovação de seu contrato. Principais diários do país, tanto Marca quanto o 'AS' noticiaram as conversas.

Ou seja: a não ser que uma tragédia aconteça, Simeone não deverá deixar o Atlético de Madrid no final desta temporada e ainda pode continuar fazendo história no clube por mais tempo do que está, hoje, estipulado.