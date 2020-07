Diego Tardelli sofre lesão em jogo-treino

O amistoso no clássico mineiro entre Atlético e América acabou mais cedo para Diego Tardelli, que se envolveu envolveu em choque contra o zagueiro Anderson e tem lesão de tornozelo.

O golpe no membro direito fez o atacante deixar o gramado carregado em uma maca. Segundo Rodrigo Lasmar, o jogador fará exames e ainda não pode ter uma fratura descartada.

"O Diego teve um trauma no tornozelo direito, um lance importante. Ele não conseguiu continuar no campo, claro. Foi iniciado o tratamento com gelo. Agora à tarde vamos fazer as imagens pra diagnosticar o que aconteceu, descartar uma possível fratura e dar sequência. A gente precisa dos exames complementares. Aí sim, na sequência, poderemos dizer qual será o tratamento", disse o médico em entrevista à TV Galo.

Vindo de passagem muito criticada pelo Grêmio, o atacante de 35 anos deve ficar de fora da retomada do Campeonato Mineiro, que está marcado para 26 deste mês. O primeiro jogo do Galo será contra o próprio Coelho, pela 10ª rodada.

O Atlético Mineiro venceu o jogo-treino por 3 a 2. Marrony (duas vezes) e Hyoran marcaram para a equipe de Jorge Sampaoli; Rodolfo e Felipe Augusto descontaram.