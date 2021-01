Dieta de Cristiano Ronaldo tem pizza uma vez por semana

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo continua a decidir partidas no futebol jogado no mais alto nível. Evidente que o talento com a bola nos pés – e especialmente para finalizar a gol – é uma das explicações para a boa forma do gajo, mas exercícios e boa alimentação também são componentes vitais nesta receita para o sucesso. Mas em meio a toda esta rotina dura, CR7 encontra espaço para se entregar a um prazer muito conhecido de nós, meros mortais: a pizza.

“Tens de cuidar de ti, porque se não o fizeres ninguém o fará por ti. Mas é óbvio que não sou assim todos os dias. Às vezes como pizza com o meu filho! Se não o fizer fico aborrecido”, revelou o craque, em 2019, durante entrevista para o canal de YouTube ChrisMD. E o mais novo testemunho da paixão de Cristiano Ronaldo pela pizza foi dado pela mãe do atacante da Juventus, Dolores Aveiro.

“O meu filho adora comer pizza. Come uma vez por semana”, revelou Dolores em declarações feitas ao “Mãe Energia”, programa de TV de Portugal. A matriarca da família, entretanto, garantiu que à sequência das pizzas Cristiano Ronaldo coloca esforço especial na parte física: “Depois ele faz muitos abdominais”, concluiu.

Apesar de ingerir semanalmente a gloriosa combinação de massa, queijo e outras iguarias, pizza não está no topo das preferências gastronômicas do astro português. A “medalha de ouro” para o paladar de Cristiano é bastante portuguesa: “O prato favorito do meu filho é bacalhau à Brás”, concluiu.