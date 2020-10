No último 18/10, o Tottenham enfrentou o West Ham, fez 3 a 0 com menos de 20 minutos de jogo, mas acabou sofrendo um empate e terminou o jogo com 3 a 3 no placar.

No vídeo acima, você confere as palavras de Mourinho após tal jogo, totalmente decepcionado com a situação.