Digne está na mira do Manchester City, diz jornal

A edição desta terça-feira do jornal 'The Sun' afirma que Pep Guardiola está observando o desempenho de Lucas Digne, ex-jogador do PSG, Roma e Barcelona.

A informação indica que o interesse do Manchester City existe desde a última janela de transferência. Atualmente lesionado, ele vem jogando pelo Everton nas últimas duas temporadas.

Após anos de rendimento irregular no Barcelona, ​​Digne se estabeleceu como um lateral-esquerdo confiável no estádio Goodison Park, e já acumula 87 jogos.

Embora o City tenha Benjamin Mendy e Oleksandr Zinchenko no elenco e Angeliño emprestado ao RB Leipzig, 'The Sun' aponta que Digne continua sendo o alvo de interesse de Pep Guardiola.