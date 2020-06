Dilema 'culé': Lautaro ou Neymar?

O Barça não tem dinheiro para tudo. Não é segredo que o clube foi duramente atingido pela crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, reduzindo até os salários dos jogadores.

Diante disso, o jornal 'Sport' aponta que o clube só poderá realizar uma grande operação. Lautaro é o objeto de desejo dos 'culés', mas não é o único, já que o nome de Neymar está sempre rondando o Camp Nou.

A citada fonte assegura que as dificuldades enfrentadas pelo Barça nas negociações com a Inter teriam colocado em xeque a 'pole position' do argentino, o que abriria caminho para o brasileiro.

O clube azulgrana sonha com Lautaro. No entanto, parece que os valores e as condições oferecidas não terminam de convencer os italianos.

A medida mais radical seria descartar a contratação do 'neroazzurro' e concentrar os recursos em Neymar. Embora a prioridade na Cidade Condal é um jogador com características de '9'.