Dilema na França: Mbappé, em risco se jogar contra Cristiano

Este sábado vão estar presentes pratos importantes no menu da Liga das Nações da UEFA e um deles será apresentado pela Seleção da França e Portugal, visto que vão disputar a liderança do seu grupo. As duas somadas têm os mesmos pontos, ou seja, dez com três vitórias e um empate.

Já está no ar uma dúvida que deixa todo o futebol francês aflito e, em particular, o PSG e Thomas Tuchel. Mbappé vai jogar ou não?

O jogador está recuperado da lesão na coxa, mas não joga desde que sofreu um choque no encontro com o Nantes, em 31 de outubro, e o PSG não quer que Deschamps se arrisque e que haja uma possível recaída.

Mbappé não jogou um minuto na Champions League contra o RB Leipzig quando nem contra o Rennes na Ligue 1, então o que eles querem no Parc des Princes é que Deschamps o deixe descansar ou entre apenas se o jogo ficar complicado.

Mas ver Mbappé no banco seria até estranho, dado o tamanho da partida. Dificilmente o jogador se recusará a jogar contra um de seus ídolos, que não é outro senão Cristiano Ronaldo, num duelo em que a liderança e a passagem para a próxima fase estão praticamente em jogo, faltando um dia para o encontro.

"Tenho um bom relacionamento com o PSG, um relacionamento de respeito. Nosso objetivo é o mesmo: proteger os jogadores", disse Deschamps em entrevista coletiva há alguns dias.

Por outro lado, Thomas Tuchel criticou o calendário e seu volume de jogos. “Vamos matar os jogadores”, disse o treinador de um PSG que tem na enfermaria jogadores importantes como Neymar, Icardi, Erratti, Sarabia etc.