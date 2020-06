"Braithwaite não está no Barça para pedir autógrafos às estrelas"

Ele é, com permissão de Eriksen e Schmeichel, o dinamarquês da moda no futebol. Martin Braithwaite causou sensação ao assinar com o Barça, e na Dinamarca eles estão convencidos de que ele tem algo a contribuir para o clube.

Há quem teme que Braithwaite seja um novo Boateng, mas da Dinamarca, sua terra natal, eles o defendem com unhas e dentes. "Ele não está no Barça para pedir autógrafos às estrelas", disse Mikkel Nohr, diretor editorial do site especializado 'Bold'.

"Ele não parece intimidado por jogar em um time que inclui Griezmann, Messi ou Suarez. Ele já mostrou outras vezes que é um jogador com personalidade", acrescentou.

Sua transferência para o Barcelona causou sensação no país nórdico. Não surpreende que ele seja o quinto dinamarquês a vestir a camisa do Barça, depois de Simonsen, Laudrup, Christiansen e Ekelund.

Seus compatriotas estão convencidos de que ele está ciente de sua situação, que o sonho pode acabar assim que o mercado de verão abrir e que ele lutará por minutos em campo, para demonstrar do que é capaz.